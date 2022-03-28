Работодатели будут охотнее нанимать сотрудников возрастом до 30 лет

Минтруд начал прием заявок на субсидии для трудоустройства людей до 30 лет.

Как пишет РИА Новости в понедельник, 28 марта, Министерство труда и соцзащиты открыло прием заявок на субсидирование трудоустройства молодежи.

Для российских работодателей открыт прием заявок на получение субсидии за трудоустройство молодежи. Подать заявление можно дистанционно — через портал «Работа России», — сообщает ведомство.

Главным условием для получения субсидии является прем на работу молодых людей, не достигших 30 лет и испытывающих сложности при трудоустройстве. В основном, молодые люди без профессионального образования, соискатели в возрасте до 30 лет с несовершеннолетними детьми, граждане с инвалидностью до 30 лет, дети-сироты и те, кто состоит или состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

На субсидию от государства смогут рассчитывать не только юридические лица, но и индивидуальные предприниматели и некоммерческие организации.