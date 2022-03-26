Вызовы запасников в военкоматы в Минобороны назвали провокациями с Украины

Звонки с вызовом в военкоматы, которые в последнее время получают россияне, являются фальшивыми и производятся с территории Украины.

Об этом в субботу, 26 марта, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Звонки поступают представителям мужского пола в течение последних нескольких дней. Голос робота сообщает гражданам о необходимости явиться в военный комиссариат.

По информации оборонного ведомства, «все подобные фальшивые звонки осуществляются с территории Украины». В Минобороны заявили, что звонки не соответствуют действительности и назвали происходящее «провокацией украинских спецслужб»

Официально заявляем: никаких вызовов граждан, пребывающих в запасе, в военные комиссариаты Министерство обороны Российской Федерации не проводит и не планирует, — добавили в ведомстве.