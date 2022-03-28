Появились подробности нападения собаки на девочку в Золотово

В минувшие сутки собака изувечила 6-летнюю девочку в Бокситогорском районе Ленобласти.

Как передает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, вечером, 27 марта, в полицию из Пикалевской больницы поступила телефонограмма. В ней было указано, что со множественными рваными ранами лица была госпитализирована девочка 2016 года рождения.

По предварительной информации, произошло все около 19:00 у дома 39 в деревне Золотово Бокситогорского района. Состояние девочки сейчас оценивается как средней степени тяжести. Полиция все еще разыскивает хозяина животного.