Жители нескольких поселений в Ленобласти не хотят сортировать мусор и бросают в желтые баки все подряд

Жители трех населенных пунктов в Ленобласти игнорируют наклейки на контейнерах для раздельного сбора мусора и кидают в них отходы без разбора.

Такая ситуация была зафиксирована в Новоладожском поселении Волховского района, в деревне Малое Карлино и в Виллози Ломоносовского района. Более 50% состава отходов в баках для сбора пластика – смешанные: органические отходы и полиэтиленовые пакеты.

Тем временем, направлять в переработку можно только пластик с маркировкой 1 и 2, то есть бутылки из-под воды, напитков, а также флаконы бытовой химии и канистры. Эта информация размещена на каждом баке. Теперь содержимое этих баков окажется на полигоне, а не в переработке, сообщает управляющая компания по обращению с отходами.

С целью повышения информированности населения о простых правилах сортировки отходов в Ленобласти пройдет серия мероприятий. Регоператор приглашаем к участию экологических активистов. Желающих просят обращаться по электронной почте: pr@uklo.ru.

В прошлом 2021 году в 68 муниципальных образованиях Ленобласти появилось 820 новых контейнерных площадок. В ближайших планах создание 11 новых точек сбора ненужных автомобильных покрышек.