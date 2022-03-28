Россиян могут лишить безлимитного интернета по рекомендации Минцифр

Минцифры рекомендует операторам мобильной связи «исключить неограниченное потребление трафика» абонентами России.
Об этом со ссылкой на документ за подписью министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева 28 марта пишет РБК.
В письме рекомендуется «сбалансировать объемы потребляемого трафика» россиянами в рамках тарифных планов, предусмотрев «разумное сокращение таких объемов».
В условиях внешнего санкционного давления и сокращений доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей. Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг, — прокомментировали в Минцифры.
Представители мобильных операторов назвали рекомендации рациональными и своевременными.
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28.03.2022 111