Россиян могут лишить безлимитного интернета по рекомендации Минцифр

В письме рекомендуется «сбалансировать объемы потребляемого трафика» россиянами в рамках тарифных планов, предусмотрев «разумное сокращение таких объемов».

В условиях внешнего санкционного давления и сокращений доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей. Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг, — прокомментировали в Минцифры.