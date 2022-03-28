Россиян могут лишить безлимитного интернета по рекомендации Минцифр

Автор: Анастасия Щербакова
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Минцифры рекомендует операторам мобильной связи «исключить неограниченное потребление трафика» абонентами России.

Об этом со ссылкой на документ за подписью министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева 28 марта пишет РБК.

В письме рекомендуется «сбалансировать объемы потребляемого трафика» россиянами в рамках тарифных планов, предусмотрев «разумное сокращение таких объемов».

В условиях внешнего санкционного давления и сокращений доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей. Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг, — прокомментировали в Минцифры.

Представители мобильных операторов назвали рекомендации рациональными и своевременными.

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28.03.2022 111
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