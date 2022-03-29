Более 700 тысяч подписок Сбера оформили жители СЗФО в 2021 году

По итогам 2021 года жители СЗФО оформили более 700 тысяч подписок СберПрайм и СберПрайм+ от Сбера, из них 370 тысяч – в Санкт-Петербурге.

Более половины подписок (397,5 тыс.) клиенты приобрели в digital-каналах Сбера без посещения офисов. В среднем же в месяц пользователями выгодных сервисов в прошлом году становились около 60 тысяч клиентов. Такая же тенденция сохраняется в 2022 году.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк: «С момента запуска многофункциональной подписки СберПрайм в конце 2020 года уже около миллиона человек в СЗФО воспользовались её преимуществами. Расширенную версию СберПрайм+ только за прошлый год подключили 86,5 тыс. жителей региона. Она сочетает широкий перечень финансовых услуг с выгодной СберКартой Прайм и популярные сервисы для жизни, в том числе онлайн-кинотеатр Оkkо. Кроме того, даёт привилегии по СберСтрахованию, СберЗдоровью, СБЕР ЕАПТЕКЕ и многое другое. В наших офисах сотрудники помогут разобраться с возможностями и видами подписок и оформить их».

Согласно исследованию Frank RG «Сервисы подписок в России — 2022», флагманская подписка СберПрайм+ признана самой выгодной в стране. Как отметили в компании Frank RG, СберПрайм+ предлагает самое широкое наполнение, включая lifestyle-сервисы в виде стриминговых платформ и скидок на сервисы городской мобильности (доставка, такси, курьерская служба) и финансовые сервисы в виде бесплатного обслуживания и повышенного начисления бонусов от СберСпасибо по СберКарте. Причём, помимо богатого наполнения, подписка обладает одним из самых высоких показателей удовлетворённости клиентов (NPS), что говорит о высокой доле клиентов, которые готовы рекомендовать подписку.

Подписки СберПрайм и СберПрайм+ стали ещё выгоднее. Теперь в них включены услуги СберЛогистики: пользователям доступна 10-процентная скидка на отправку посылок по тарифу СберПосылка (доставка между пунктами приёма/выдачи и постаматами). Чтобы получить скидку, достаточно авторизоваться по Сбер ID (на сайте или в мобильном приложении СберЛогистики) или просто оформить заказ в приложении СберБанк Онлайн.

Купить подписку можно и в приложении СберБанк Онлайн. Зайти в сервисы Сбера, на которые распространяется подписка, можно по-своему Сбер ID (он есть у каждого клиента Сбера и привязан к его номеру телефона). Все условия СберПрайм+ автоматически применятся, как только клиент перейдёт в сервис по Сбер ID.