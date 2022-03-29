Одиннадцатиклассник из Всеволожска выиграл олимпиаду по информатике

Михаил Минаев из лицея № 1 Всеволожска стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике.

Сегодня также проходят заключительные испытания по географии, литературе, а также по китайскому, итальянскому и испанскому языкам.

Испытания начались с французского языка, где отличилась ученица из гимназии Всеволожска. Также ученик Киришского лицея стал призером Всероссийской олимпиады по химии.

Всероссийская олимпиада школьников ежегодно проводится по 24 предметам, в ней участвуют более 6 миллионов человек.