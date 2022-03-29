Вспышка на Солнце подарит жителям Ленобласти и Петербурга северное сияние

Энергия от серии вспышек на Солнце дойдет до Земли 31 марта. Охотники за «авророй» уже готовятся делать захватывающие кадры.

Об этом пишут в tg-канале Астро Фото Болото 29 марта.

Так, на Солнце произошла серия вспышек класса M и два значительных выброса солнечной массы направленны в сторону Земли. Ученые из NOAA ожидают максимальную активность на планете ранним утром 31 марта. По словам специалистов, видимость северного сияния будет отличной.

А мы переходим в режим готовности выехать на места наблюдений с 30 марта по 1 апреля. Надеемся на воздействие в темное время суток (в СПб с 21 до 4), — пишут энтузиасты.

Ранее авторы канала делились захватывающими снимками необычного северного сияния — зеленое зарево было разбавлено перламутровыми лучами магнитной бури.