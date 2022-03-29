Бездомные облюбовали квартиру в Петербурге после смерти владельца

Жителей высотки в Кировском районе города кошмарят бездомные, поселившиеся в квартире своего умершего собутыльника. Удивительно, но жилое помещение оказалось никому не нужным кроме бродяг.

Об этом пишет портал Мегаполис 29 марта, во вторник.

По информации издания, квартира принадлежала мужчине, который после смерти родителей превратился в алкоголика. В последние годы жизни он часто приводил в гости друзей с улицы. Когда владельца квартиры на Дачном переулке не стало, его товарищи продолжили посещать квартиру.

Как делится женщина, невольно проживающая по соседству с бомжами, местные органы власти не хотят заниматься данной жилплощадью. Полиция также ничем не смогла помочь. Тем временем, квартира уже превратилась в свалку.

Когда Юра умер, квартиру опечатали, но потом печать сорвали и каким-то образом открыли дверь. То ли у них были ключи, то ли дверь была плохо закрыта, — говорит женщина.

Сейчас жильцов дома беспокоит не столько факт присутствия «новоселов», а сколько бардак, который они устраивают. В любое время горы мусора могут вспыхнуть от бычка.

Неужели никому не нужна квартира? Люди годами стоят в очереди на жилье, а тут оно пропадает. Дали бы кому-нибудь – мы были бы рады хорошим соседям, — говорит жительница дома.