Таксистам Ленобласти продлили разрешение на работу на год

Действующие разрешения автоматически продлены на 12 месяцев

В комитете Ленобласти по транспорту сообщили, что разрешения, сроки действия которых истекают 12 марта по 31 декабря 2022 года, продлены на 12 месяцев.

«Автоматическое продление на 12 месяцев сроков действия разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси снижает нагрузку на организации и предпринимателей, сокращает издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур», ― прокомментировал председатель комитета Ленобласти по транспорту Михаил Присяжнюк.

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Ранее в комитете по транспорту Ленобласти рассказали, как определить легальность такси. Для того, чтобы самостоятельно проверить разрешение, нужно ввести номер автомобиля на сайте Комитета в разделе «Реестр выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси». Тот же алгоритм — на сайте комитета по транспорту Санкт-Петербурга.