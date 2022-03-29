Фильм «Брат» собрал в российском прокате 42 млн рублей.

В российских кинотеатрах стартовал повторный показ фильма «Брат» с ныне покойным Сергеем Бодровым в главной роли. ЗА пять дней проката кинокартина заработала более 42 млн рублей. Такие данные приводит портал ЕАИС 29 марта.

Ранее кинорежиссёр Сергей Сельянов в беседе с Esquire поделился, что бюджет первой части фильма «Брат» составлял 99 600 долларов. По нынешнему курсу, это 9,3 млн рублей. Перезапуск картины позволил окупить бюджет в 5 раз.