Эрмитаж и Русский музей попали в рейтинг самых посещаемых музеев мира

Сразу два петербургских музея оказались в топе самых популярных культурных учреждений планеты.

Об этом следует из данных рейтинга международного издания The Art Newspaper.

Эрмитаж оказался на шестой строчке рейтинга — его посетили 1,64 млн человек. Русский музей в Петербурге и вовсе оказался на втором месте в топ-100 (на первом месте Лувр в Париже). Его посетили около 2,26 млн гостей. Однако успех музеев Петербурга арт-критики связывают с тем, что они были закрыты меньше дней, чем другие. Благодаря этому они и попали в десятку популярных музеев.