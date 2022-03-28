Эрмитаж и Русский музей попали в рейтинг самых посещаемых музеев мира

Сразу два петербургских музея оказались в топе самых популярных культурных учреждений планеты.
Об этом следует из данных рейтинга международного издания The Art Newspaper.
Эрмитаж оказался на шестой строчке рейтинга — его посетили 1,64 млн человек. Русский музей в Петербурге и вовсе оказался на втором месте в топ-100 (на первом месте Лувр в Париже). Его посетили около 2,26 млн гостей. Однако успех музеев Петербурга арт-критики связывают с тем, что они были закрыты меньше дней, чем другие. Благодаря этому они и попали в десятку популярных музеев.
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