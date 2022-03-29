Петербуржцы сметают товар и стоят в огромных очередях в закрывающейся Prisma

Жителей Петербурга охватила «продуктовая лихорадка» после новости о закрытии финской сети магазинов Prisma.

Фотографии огромных очередей и опустошенных полок магазина в «Жемчужной Плазе» публикуют Невские новости. Некоторые покупатели выносят товары целыми телегами, забитыми до краев.

Такой ажиотаж был вызван не только закрытием продуктовой сети, но и огромными скидками на товары и продукты. Скидки на ряд позиций доходил до 80%.