Петербуржцы сметают товар и стоят в огромных очередях в закрывающейся Prisma

Жителей Петербурга охватила «продуктовая лихорадка» после новости о закрытии финской сети магазинов Prisma.
Фотографии огромных очередей и опустошенных полок магазина в «Жемчужной Плазе» публикуют Невские новости. Некоторые покупатели выносят товары целыми телегами, забитыми до краев.
Такой ажиотаж был вызван не только закрытием продуктовой сети, но и огромными скидками на товары и продукты. Скидки на ряд позиций доходил до 80%.
Фото: Невские новости
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