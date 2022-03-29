Петербуржцы сметают товар и стоят в огромных очередях в закрывающейся Prisma

Автор: Анастасия Щербакова
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Жителей Петербурга охватила «продуктовая лихорадка» после новости о закрытии финской сети магазинов Prisma. 

Фотографии огромных очередей и опустошенных полок магазина в «Жемчужной Плазе» публикуют Невские новости. Некоторые покупатели выносят товары целыми телегами, забитыми до краев.

Такой ажиотаж был вызван не только закрытием продуктовой сети, но и огромными скидками на товары и продукты. Скидки на ряд позиций доходил до 80%.

Петербуржцы сметают товар и стоят в огромных очередях в закрывающейся Prisma Петербург, очереди, prisma
Петербуржцы сметают товар и стоят в огромных очередях в закрывающейся Prisma Петербург, очереди, prisma
Петербуржцы сметают товар и стоят в огромных очередях в закрывающейся Prisma Петербург, очереди, prisma
Петербуржцы сметают товар и стоят в огромных очередях в закрывающейся Prisma Петербург, очереди, prisma
Петербуржцы сметают товар и стоят в огромных очередях в закрывающейся Prisma Петербург, очереди, prisma
Петербуржцы сметают товар и стоят в огромных очередях в закрывающейся Prisma Петербург, очереди, prisma
Фото: Невские новости
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Петербуржцы сметают товар и стоят в огромных очередях в закрывающейся Prisma Петербург, очереди, prisma
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