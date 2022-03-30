«О`Кей» и «Ашан» отказались ограничивать свои наценки на сахар

Торговые сети «Ашан» и «О`Кей» уведомили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) об отмене ограничения наценки на социально значимый сахарный песок.

Ранее «Ашан», «О`Кей» и некоторые другие ритейлеры ограничили свои наценки на четыре группы социально значимых товаров: молочной продукции, хлебобулочных изделий, сахара, овощей.

Эта мера должна была сдержать цены. Однако, по мнению ритейлеров, она привела к обратному эффекту: россияне продолжают неумеренно скупать дешевый сахар, что приводит к его нехватке на полках в магазинах.