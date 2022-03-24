Всего за неделю сахар и лук в России подорожали на 13%. И не только они

Недельная инфляция в России с 12 по 18 марта составила 1,93% после 2,09% неделей ранее. В годовом выражении рост цен ускорился с 12,54% до 14,53%. С начала марта инфляция составила 5,38%, с начала года – 7,67%.

Как повысились цены на товары с 12 по 18 марта 2022 года, согласно Росстату:

сахар +13,8%;

соль +4%;

рис +3,9%;

гречка +3,3%;

лук +13,7%;

помидоры +8,2%;

бананы +7,8%;

капуста +6,4%;

морковь +5,6%;

свекла +5,2%.