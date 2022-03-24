Всего за неделю сахар и лук в России подорожали на 13%. И не только они

Автор: Сергей Агутин
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Недельная инфляция в России с 12 по 18 марта составила 1,93% после 2,09% неделей ранее. В годовом выражении рост цен ускорился с 12,54% до 14,53%. С начала марта инфляция составила 5,38%, с начала года – 7,67%.

Как повысились цены на товары с 12 по 18 марта 2022 года, согласно Росстату:

  • сахар +13,8%;
  • соль +4%;
  • рис +3,9%;
  • гречка +3,3%;
  • лук +13,7%;
  • помидоры +8,2%;
  • бананы +7,8%;
  • капуста +6,4%;
  • морковь +5,6%;
  • свекла +5,2%.
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23.03.2022 221
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