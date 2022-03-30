Дело санитаров: троих задержали за запретные связи со школьницами возле Выборга

По информации ivbg.ru, 29 марта в полицию Выборгского района сообщили о том, что в августе 2021 года в поселке Поляны трое мужчин вступили в интимные отношения с двумя школьницами 13-ти и 14-ти лет.

Подозреваемых задержали 30 марта. Ими оказались 27-летний, 36-летний и 26-летний жители Сестрорецка. Двое из них – граждане Таджикистана. Все трое работают санитарами в больнице Курортного района Санкт-Петербурга.

По словам задержанных, все произошло по обоюдному согласию. Уголовную ответственность этот факт не отменяет.