Всплеск нездоровой активности интимного характера в Ленинградской области. По состоянию на 29 марта полицейские разбираются сразу с несколькими заявлениями по домогательствам до несовершеннолетних.

В Сланцах изучают переписку интимного характера между 55-летним поваром Центра социального обслуживания несовершеннолетних и 15-летним подростком. Мужчину пока официально не задержали.

В полицию с заявлением на отчима о сексуальном насилии обратился 20-летний житель Гатчины. По его словам, это неоднократно происходило в период 2013-2019 годах.

В Ломоносове возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего безработного. Ему вменяют сожительство с 15-летней школьницей из Новогорелово. При обыске у мужчины изъяли семь мобильных телефонов и несколько флешнакопителей.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в изнасиловании 12-летней девочки в Новом Свете подозревают «Магу».