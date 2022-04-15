Жители Кингисеппа, проживающие в домах на улице Воскова, каждый год сталкиваются с затоплением своих участков в течение года. После плюсовых весенних температур этого года ситуация обострилась. Также в 2022 году в очередной раз затопило кладбище в урочище Юхкома. Рассказываем, что происходит, как граждане пытаются бороться с ситуацией и какова реакция местных органов власти.

Затопления на улице Воскова в Кингисеппе

Жители домов 2, 4, 6 и 8 на улице Воскова в Кингисеппе пытаются решить проблему затоплений, с которыми сталкиваются ежегодно. По словам местных жителей, недавно на указанной территории случился очередной прорыв на водопроводе, что стало причиной затопления. Владельцы затопленных участков рассказали, что потопы стали более частым явлением после возникновения в микрорайоне города новых жилых зданий. В период благоустройства прилегающих к ним территорий в асфальт уложили дренажные стоки, вода из которых попадает прямо к вышеперечисленным домам, расположенным в низине. Дождевая канализация также создает проблемы, усугубляющие положение. Но опытных специалистов, которые могли бы исправить положение вещей, просто нет, поэтому проблема остается. Вода атаковала не только строения, но уже проникает и в сами жилища. У многих собственников затоплены подвалы. Бывали случаи, когда люди не могли покинуть собственной дом из-за потопа. Соседям приходилось помогать им выбраться, кидая доски для передвижения. Переселятся людям некуда. Некоторые местные жители своими силами откачивают воду с участков.

Какие меры были приняты?

Жители обращались в разные инстанции, но конкретных ответов на свои запросы не получили. Запросы были направлены в администрацию Кингисеппа, в местный совет депутатов с просьбой составить акт обследования участков, а также в приемную губернатора Ленобласти.

В ответе на призывы о помощи первый заместитель главы администрации Кингисеппа Сергей Соболев сообщил, что «в бюджете на 2021 год заложены средства на геодезические изыскания». Предполагалось, что будет «выполнен проект отвода поверхностных вод», но никаких действий не последовало.

Также жители улицы Воскова отметили что у них на улице полностью отсутствуют тротуары вдоль проезжей части. Это приводит к тому, что пешеходы в попытках добраться до места назначения, передвигаются по кромке обочины. Безопасность такого маневра находится под вопросом. Дети боятся идти в школу, а родители с колясками испытывают напряжение при передислокации. К тому же, многие жалуются на брызги и грязь, которые остаются на верхней одежде после подобного способа передвижения из-за близкого нахождения проезжающих транспортных средств. Кингисеппцы считают, что установка «лежачих полицейских» поможет снизить тревожность граждан.

В чем причина затопления кладбища в урочище Юхкома?

Эта проблема также не из новых. Затопление местного кладбища в деревне Тикопись Кингисеппского района происходит систематически. 9 августа 2017 года в результате всплытия гробов из-за стоячей воды администрация Кингисеппского района объявила тендер на ремонт хозяйственных проездов и водоотводных канав в урочище Юхкома. В прошлом году произошло очередное подтопление. По мнению жителя Кингисеппа, она возникла из-за того, что кладбище организовали в низине на заболоченном месте. При наличии снега или дождя вода не успевает уходить, поэтому вся местность превращается в водное пространство. «Там изначально нельзя было отводить эту территорию под кладбище, так как место заболоченное. Пытаются осушить, но не получается. Чем руководствовались тридцать лет тому назад, отводив там место под захоронения, я не знаю», — прокомментировал ситуацию Алексей.

Как власти реагируют на проблему подтопления места захоронения ленинградцев?