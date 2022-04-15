Затопления на улице Воскова в Кингисеппе
Жители домов 2, 4, 6 и 8 на улице Воскова в Кингисеппе пытаются решить проблему затоплений, с которыми сталкиваются ежегодно. По словам местных жителей, недавно на указанной территории случился очередной прорыв на водопроводе, что стало причиной затопления.
Владельцы затопленных участков рассказали, что потопы стали более частым явлением после возникновения в микрорайоне города новых жилых зданий. В период благоустройства прилегающих к ним территорий в асфальт уложили дренажные стоки, вода из которых попадает прямо к вышеперечисленным домам, расположенным в низине. Дождевая канализация также создает проблемы, усугубляющие положение. Но опытных специалистов, которые могли бы исправить положение вещей, просто нет, поэтому проблема остается.
Вода атаковала не только строения, но уже проникает и в сами жилища. У многих собственников затоплены подвалы. Бывали случаи, когда люди не могли покинуть собственной дом из-за потопа. Соседям приходилось помогать им выбраться, кидая доски для передвижения. Переселятся людям некуда. Некоторые местные жители своими силами откачивают воду с участков.
Какие меры были приняты?
Жители обращались в разные инстанции, но конкретных ответов на свои запросы не получили. Запросы были направлены в администрацию Кингисеппа, в местный совет депутатов с просьбой составить акт обследования участков, а также в приемную губернатора Ленобласти.
В ответе на призывы о помощи первый заместитель главы администрации Кингисеппа Сергей Соболев сообщил, что «в бюджете на 2021 год заложены средства на геодезические изыскания». Предполагалось, что будет «выполнен проект отвода поверхностных вод», но никаких действий не последовало.
В чем причина затопления кладбища в урочище Юхкома?
Эта проблема также не из новых. Затопление местного кладбища в деревне Тикопись Кингисеппского района происходит систематически. 9 августа 2017 года в результате всплытия гробов из-за стоячей воды администрация Кингисеппского района объявила тендер на ремонт хозяйственных проездов и водоотводных канав в урочище Юхкома. В прошлом году произошло очередное подтопление.
По мнению жителя Кингисеппа, она возникла из-за того, что кладбище организовали в низине на заболоченном месте. При наличии снега или дождя вода не успевает уходить, поэтому вся местность превращается в водное пространство.
Как власти реагируют на проблему подтопления места захоронения ленинградцев?
На официальный запрос одного из граждан о текущей проблеме, направленный в местную администрации, пришел ответ от замначальника администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и экологии Е.П. Смирнова. В нем говорится, что, действительно, «из-за повышения уровня грунтовых вод, вызванного обильным выпадением осадков, локальные обводнения участков кладбища урочище Юхкома возникают». Также чиновник отметил, что «в целях недопущения подтопления кладбищ Администрацией принимаются все необходимые меры»: указанная территория оборудована водоотводными каналами, а на кладбище регулярно проводятся работы «по содержанию и уборке, в том числе мероприятия по очистке каналов от поросли».
Редакции ivbg.ru не удалось связаться с уполномоченным лицом для прояснения сложившейся ситуации с затоплением участков на улице Воскова в Кингисеппе и кладбища в Тикописи. Все номера телефонов местной администрации, указанные в интернете, переводят на специалистов ЖКХ, которые не имеют компетенции комментировать указанные проблемы.