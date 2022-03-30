Временное ограничение полетов в аэропорты юга и центра России вновь продлено

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центра России до 7 апреля. Ранее ограничения действовали до 26 марта.

Распоряжение действует для Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Российским авиакомпаниям рекомендовано перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

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В Росавиации уточнили, что остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.

Ранее ivbg.ru сообщал, что Росавиация установила режим закрытого неба на юге России, когда началась спецоперация на Украине. Он уже не раз продлевался.