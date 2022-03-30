В Лужском районе Ленобласти задержали наркоторговца при попытке передать взятку сотруднику ФСБ.

За эти деньги он рассчитывал получить покровительство и продолжить незаконный наркобизнес в Ленобласти, сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти. В его доме позже нашли крупную партию наркотиков.

Видео: пресс-служба УФСБ России по Петербургу и Ленобласти

Встреча с сотрудником ФСБ для наркодилера оказалась ловушкой. Мужчину задержали, против него возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.