В Лужском районе Ленобласти задержали наркоторговца при попытке передать взятку сотруднику ФСБ.
За эти деньги он рассчитывал получить покровительство и продолжить незаконный наркобизнес в Ленобласти, сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти. В его доме позже нашли крупную партию наркотиков.
Видео: пресс-служба УФСБ России по Петербургу и Ленобласти
Встреча с сотрудником ФСБ для наркодилера оказалась ловушкой. Мужчину задержали, против него возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.
Вам будет интересно
В Казани сотрудники ФСИН поймали возле колонии кошку-наркокурьера. На шее животного был ошейник, внутри которого лежали небольшие пакеты с наркотиками общей...
18.03.2022 263