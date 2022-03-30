Электричка насмерть сбила мужчину в наушниках на станции Капитолово

Трагедия произошла 29 марта на станции Капитолово во Всеволожском районе Ленобласти.
Электричка сбила 38-летнего мужчину. Полученные травмы оказались смертельными. По предварительным данным, мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте в наушниках.
Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, пресс-служба УТ МВД по СЗФО.
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29.03.2022 174