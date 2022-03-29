В Колпино пьяный мужчина распылил огнетушитель в салон автомобиля с тремя детьми — видео

Полицейские Петербурга задержали злоумышленника, который распылил огнетушитель в салон машины. В этот момент там находились трое маленьких детей.

Инцидент произошел вечером 27 марта у дома по проспекту Ленина в Колпино. По предварительным данным, 34-летний задержанный повздорил на улице с 37-летним мужчиной. В итоге мужчина самовольно вынес из рядом стоявшего магазина огнетушитель и распылил его в салон автомобиля оппонента. В этот момент внутри находились маленькие дети, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

У отца семейства диагностировали химический ожог слизистых верхних век, а у детей — девочка семи лет и два мальчика в возрасте 1 года и 5 лет — отравление порошковым огнетушителем. После оказания медпомощь их отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что мужчина был пьян, он нигде не работает. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.