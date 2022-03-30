Поселку Оредеж присвоено звание «Населенный пункт воинской доблести»

В Лужском районе Ленобласти поселку Оредеж присвоили почетное звание «Населенный пункт воинской доблести».

Такое решение единогласно поддержали депутаты ЗакСа Ленобласти. Законопроект, инициированный Александром Дрозденко, принят в первом и сразу же в третьем чтении.

В период Великой Отечественной войны жители поселка Оредеж проявили массовое участие в партизанской и подпольной борьбе в тылу немецких оккупантов. Также в докукменте говорится, что оредежские партизаны разрушали железнодорожные, автомобильные коммуникации, линии связи врага, спасая мирное население от угона в Германию.

Тем временем в Волхове продолжают возводить стелу, посвященную присвоению городу звание «Город воинской доблести». Мемориал достроят ко Дню Победы.