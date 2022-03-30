На Ладожском мосту перекроют одну полосу движения в сторону Петербурга

В Кировском районе Ленобласти на трассе Ладожском мосту на неделю перекроют полосу движения.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 4 по 11 апреля на неразводном пролетном строении Ладожского моста будет поочередно перекрываться одна из двух полос движения в направлении Петербурга. По второй свободной полосе введут ограничение скорости до 50 км/ч. В направлении Мурманска ограничений не будет.

Работы будут вестись в круглосуточном режиме. Сроки работ могут быть скорректированы с учетом погодных условий.

В среду, 30 марта, в Ленобласти ограничено движение на восьми федеральных трассах.