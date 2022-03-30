Жители Назии пятые сутки сидят без электричества

Ураганный ветер и снег оставили жителей поселка Назия в Кировском районе без электроэнергии. Окраины населенного пункта 5 дней живут в темноте и без приборов.
Об этом 47news пишет в среду, 30 марта. По информации издания, с 26 по 30 марта в поселке частично пропало электричество. Свет подали в центральной части населенного пункта, но окраины все еще живут без него.
По словам женщины, к подстанциям привозят электрогенераторы. Их мощности хватает на несколько часов, после чего их увозят на дозаправку. При этом, платят за топливо местные жители.
По данным Ленэнерго, подача электричества в Назии была нарушена из-за снегопада, ветра и падения деревьев. На оборудовании зафиксированы локальные технические нарушения. Сейчас специалисты расчищают линии электропередачи от стволов и ветвей и проводят восстановительные работы.