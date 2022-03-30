Жители Назии пятые сутки сидят без электричества

Ураганный ветер и снег оставили жителей поселка Назия в Кировском районе без электроэнергии. Окраины населенного пункта 5 дней живут в темноте и без приборов.

Об этом 47news пишет в среду, 30 марта. По информации издания, с 26 по 30 марта в поселке частично пропало электричество. Свет подали в центральной части населенного пункта, но окраины все еще живут без него.

Я уже вечера боюсь. Опять жить в темноте и жечь свечи. В частном секторе у половины улицы есть свет, у половины — нет. Мы не понимаем, как долго это продлится и сколько еще ждать, — жалуется местная жительница.

По словам женщины, к подстанциям привозят электрогенераторы. Их мощности хватает на несколько часов, после чего их увозят на дозаправку. При этом, платят за топливо местные жители.

Соседи за три дня на пять тысяч заправились при зарплате в 18 тысяч рублей. Бензин дорогой, — заявила женщина.

По данным Ленэнерго, подача электричества в Назии была нарушена из-за снегопада, ветра и падения деревьев. На оборудовании зафиксированы локальные технические нарушения. Сейчас специалисты расчищают линии электропередачи от стволов и ветвей и проводят восстановительные работы.