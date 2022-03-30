Петербуржец продает конструктор за 8,5 тысяч евро, который он собирал 17 лет

Автор: Анастасия Щербакова
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Необычное объявление жителя Петербурга появилось на просторах интернета. Мужчина продает свой 17-летний труд в виде города из «LEGO».

Петербуржец продает конструктор за 8,5 тысяч евро, который он собирал 17 лет Петербург, необычные объявления, авито, Lego
Петербуржец продает конструктор за 8,5 тысяч евро, который он собирал 17 лет Петербург, необычные объявления, авито, Lego

Объявление было размещено на популярном сервисе для размещения товаров. По словам автора публикации, город из конструктора он решил продать из-за срочного переезда. От того и «низкая» цена на эксклюзив — всего 1,1 млн рублей.

Как пишет владелец коллекции «LEGO», в наборе есть эксклюзивные экспонаты, которые уже на найти в свободном доступе. Кроме того, изображенное на фото еще не все — у петербуржца припасено еще множество других игрушек из конструктора.

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Петербуржец продает конструктор за 8,5 тысяч евро, который он собирал 17 лет Петербург, необычные объявления, авито, Lego
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