Петербуржец продает конструктор за 8,5 тысяч евро, который он собирал 17 лет

Необычное объявление жителя Петербурга появилось на просторах интернета. Мужчина продает свой 17-летний труд в виде города из «LEGO».

Объявление было размещено на популярном сервисе для размещения товаров. По словам автора публикации, город из конструктора он решил продать из-за срочного переезда. От того и «низкая» цена на эксклюзив — всего 1,1 млн рублей.

Как пишет владелец коллекции «LEGO», в наборе есть эксклюзивные экспонаты, которые уже на найти в свободном доступе. Кроме того, изображенное на фото еще не все — у петербуржца припасено еще множество других игрушек из конструктора.