Мединский: Украина согласилась на принципиальные требования России

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Киев согласился на требования России по НАТО и военным базам.

Слова глава российской делегации на переговорах передает РИА Новости днем, 30 марта.

Мединский заявил, что Киев передал зафиксированные на бумаге положения возможного соглашения, которые предусматривают внеблоковый статус Украины (отказ от НАТО), отказ от ядерного вооружения и других видов оружия массового поражения. Предварительно известно, что также Киев готов отказаться от размещения иностранных военных баз и военных контингентов.

Работа продолжается, переговоры продолжаются. Хочу отдельно подчеркнуть, что принципиальная позиция нашей стороны в отношении Крыма и Донбасса остается неизменной, — сказал глава делегации Владимир Мединский.

При этом, ранее Дмитрий Песков призвал не расценивать состоявшиеся переговоры в Стамбуле как многообещающие.