Петербуржец требует у «Яндекса» 800 тысяч рублей компенсации за утечку его персональных данных

Суд зарегистрировал заявление петербуржца, в котором он требует солидную компенсацию морального вреда после утечки персональных данных.

Об этом пишет Объединенная пресс-служба судов города в своем tg-канале 30 марта.

Так, Октябрьский районный суд принял исковое заявление от мужчины к компаниям «Яндекс» и «Яндекс. Еда». Поводом для судебного разбирательства стала недавняя массовая утечка персональных данных в интернет.

Теперь пострадавший просит суд обязать IT-гигантов защитить его персональные данные, ограничить доступ к информации, а также возместить моральный вред в размере 800 000 рублей.

Как передает пресс-служба суда, исковое заявление оставлено без движения до 25 апреля.

Об инциденте с крупной утечкой личной информации россиян ivbg.ru писал одним из первых. В своем материале мы подробно описывали, какие именно данные попали в сеть, и публиковали интерактивную карту, где с большой вероятностью можно было найти свои данные вплоть до номера квартиры.