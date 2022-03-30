В минувшем 2021 году пригородными поездами Ленобласти воспользовались 25 млн пассажиров. Показатель относительно 2020 года вырос на 16%.

АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» подвела итоги 2021 года и обозначила планы на 2022-й. В целом, в пассажирооборот увеличился на 19%. В этом году компания планирует развивать интермодальность перевозок, строительство новых железнодорожных павильонов, а также обновить терминалы самообслуживания.

«Основным приоритетом в деятельности компании является повышение качества обслуживания пассажиров. Мы регулярно работаем над улучшением сервиса и доступностью наших услуг. В этом году немаловажную роль играет развитие внутреннего туризма, в этой части компанией разработаны предложения для индивидуальных и пакетных групповых туров» — сообщил гендиректор АО «СЗППК» Артем Мирон.

Сегодня компания обслуживает 99 маршрутов, в том числе 11 маршрутов обслуживаются скоростными электропоездами повышенной комфортности «Ласточка», шесть — поездами категории «Комфорт».