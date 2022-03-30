Общественники: кондукторы в Петербурге могут лишиться работы после транспортной реформы

По мнению активистов, введение безналичной оплаты в транспорте Петербурга оставит кондукторов без работы.

Как пишет портал 78.ru 30 марта, ссылаясь на заявление организации «Народный фронт», сотрудники общественного транспорта могут потерять работу уже через несколько дней.

Активисты ОНФ просят муниципальные органы в сфере транспорта помочь кондукторам, поскольку введение безналичной оплаты в общественном транспорте сводит на ноль необходимость кондукторов.

По мнению общественников, кондукторами, в основном, работают люди предпенсионного или пенсионного возраста, и делают это не от хорошей жизни. Лишившись заработка, найти новую деятельность будет очень сложно.

Согласно планам транспортной реформа, на дороги Петербурга выйдут более 2800 автобусов, оформленных в едином стиле. Также появятся 92 новых маршрута. Отмечается, что весь подвижной состав будет современным, низкопольным, оборудован системами климат-контроля, безопасности и информирования пассажиров.