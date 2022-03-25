Транспортная реформа в Петербурге превратит маршрутки в дома на колесах

Автор: Анастасия Щербакова
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Грядущие изменения в транспортной сфере Петербурга заставляют транспортные предприятия «на ходу» придумывать новое применение маршрутным такси, которых скоро заменят автобусами. 

Невские новости поговорили с замдиректора компании «Третий парк» и выяснили, что будет с маршрутками, которые в ближайшем будущем станут не совсем актуальным общественным транспортом, поскольку обслуживать пассажиропоток будут современные автобусы.

Так, после реализации транспортной реформы маршрутные такси переоборудуют в автофургоны для путешествий и кемпингов. Первые 24 машины предприятия «Третий парк» уже перевели под эту задачу. По словам Антона Вальшина, это самый востребованный способ перепрофилировать автопарк.

Мы рассматриваем разные сценарии, в том числе реализация парка маршрутных такси в регионы. У нас эксплуатировалось их более тысячи и есть еще варианты. Можете приехать к нам в Кронштадт, в современный кемпинг, который появился на базе наших маршруток. Пока в кемперы передали 24 машины. Но мы готовы, мы планируем масштабировать этот опыт в регионы, — поделился сотрудник компании.

Напомним, переход на новую транспортную систему в городе на Неве начнется 1 апреля. Реформы будут реализовывать в три этапа, из которых второй и третий проведут летом этого года. Планируется, что на городские дороги выйдут более 2 800 автобусов, оформленных в едином стиле, появятся 92 новых маршрута, а также появится 200 современных остановочных павильонов.

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