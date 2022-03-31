В Ленобласти «разыскивается» «Лучшая муниципальная практика»

Стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

Заявки от участников принимаются с 1 апреля по 31 мая. В этом году конкурс проходит в пяти номинациях. Подробная информация на сайте.

Лучшие практики представят регион на федеральном этапе конкурса, победители которого получат денежные дотации — от 10 до 50 млн рублей для городских округов или поселений, а также от 3 до 20 млн рублей для сельских поселений.

Отметим, что муниципалы Ленобласти уже становились победителями федерального этапа конкурса, так Киришское городское поселение стало лучшим в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами», а Винницкое сельское поселение Подпорожского района заняло третье место на конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне». Пашское сельское поселение в номинации «Умный город» заняло 4 место и получило премию в размере 5 миллионов рублей.