Мобильные операторы убирают из тарифов «безлимиты»

Провайдеры мобильной связи в России отказываются от безлимитных тарифов.

Об этом 31 марта пишет РИА Новости, ссылаясь на заявления основных участников рынка.

Ранее Минцифры рекомендовало операторам связи ограничить потребление трафика среди абонентов и сократить безлимитные тарифные планы. Некоторые из крупных операторов связи уже выполняют данные рекомендации.

Tele2

«Мы обновили линейку наших тарифов для корпоративных клиентов — теперь в ней не осталось безлимитых тарифов для новых подключений», — сообщили в «Билайн» (компания «Вымпелком»).

Yota

«Рынок меняется, и мы не можем не реагировать на его изменения. Проанализировав трафик клиентов, мы выяснили, что в месяц большинство из них тратит не более 30 гигабайт. Поэтому приняли решение отказаться от предложений с безлимитным интернетом», — сообщили в пресс-службе Yota.

МТС

Компания пока не намерена лишать клиентов безлимитных планов. По крайней мере, в тех, что существуют уже давно. Кроме того, оператор заверил, что запускать новые продукты с «безлимитом» также не планируется.

О рекомендации Минцифр ограничить операторам безлимитные тарифы стало известно ранее.