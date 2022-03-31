ВОЗ: омикрон может стать последней мутацией коронавируса

В ВОЗ предполагают, что омикрон-штамм Covid-19 может стать последней мутацией вируса.

Об этом заявила специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, передает ТАСС 31 марта.

По мнению эксперта, такая вероятность существует из-за высокого уровня вакцинации в мире. Однако это не значит, что вирус исчезнет.

«…но сейчас нет никакого способа достоверно узнать это. Есть вероятность, что может появиться новый вариант, более заразный или тяжелый», — заявила Мелита Вуйнович.

Как ранее заявлял целый ряд врачей, ковид уже стал сезонным заболеванием. Об этом говорит и Вуйнович — осенью этого года в мире начнутся новые вспышки вируса.