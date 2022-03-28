Минздрав зарегистрировал препарат для лечения коронавируса

Минздрав зарегистрировал препарат на основе молнупиравира «Лагеврио» от Covid-19.

Об этом со ссылкой на ведомство пишет РИА Новости в понедельник, 28 марта.

Так, Минздрав РФ зарегистрировал очередной препарат для лечения коронавируса на основе молнупиравира «Лагеврио».

Препарат Лагеврио показан для лечения подтвержденных случаев COVID-19 от легкого до среднетяжелого течения у взрослых пациентов из групп риска прогрессирования до тяжелого течения COVID-19 и/или госпитализации», — говорится в инструкции к препарату, опубликованной в реестре.

Лекарство выпускается в виде капсул. Начинать лечение препаратом рекомендуется как можно раньше после установления диагноза COVID-19 и в пределах 5 дней от момента появления симптомов, уточняется в инструкции.