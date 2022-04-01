Пожар на нефтебазе в Белгороде: что известно в настоящий момент? — фото и видео

Сегодня утром нефтебазу в Белгороде охватил пожар. По словам губернатора Белгородской области, причиной возгорания стал авиаудар, нанесенный с двух вертолетов Вооруженных сил Украины.

Что происходит? На нефтебазе в Белгороде горят восемь резервуаров с топливом объемом по 2000 кубометров каждый. Существует угроза перехода огня еще на столько же объектов.

«По прибытии к месту вызова было обнаружено, что горят резервуары с топливом. Пожарно-спасательные подразделения принимают все действия, чтобы не допустить распространение огня на соседние резервуары», — пояснил собеседник изданию «РИА НОВОСТИ» В ликвидации возгорания участвуют около 150 спасателей и 30 единиц техники. Объявлен второй ранг пожара, который считается повышенным и присвается в том случае, когда обстановка доходит практически до критической точки.

Сейчас в целях безопасности местных жителей, проживающих граждан на ближайших трех улицах — Почтовой, Макаренко и Константина Заслонова экстренно расселяют в «Белгород Арену» и раздают им сухпайки. Как только пожар ликвидируют, людей вернут домой.

Есть ли пострадавшие? Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем Telegram-канале в пятницу утром, 1 апреля. По его словам, пострадали два работника предприятии. Им оказали медицинскую помощь. Информации об их состоянии пока не поступало.

Что стало причиной пожара?

Вячеслав Гладков заявил, что причиной пожара на нефтебазе в промышленном районе областного центра Белгородской области стал ракетный удар двух вертолетов, которые прошли на низкой высоте над территорией России.

«Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Жертв нет», — гласит текст поста в Telegram-канале руководителя региона.

Последствия

В результате пожара на нефтебазе на многих АЗС появились очереди. На территории Белгородской области у компании «Роснефть» действуют две нефтебазы. Вторая находится в Губкине. Сейчас топливные запасы распределяются по региону. На обеспечение всех заправок запасов хватит на срок от пяти до 13 дней. Губернатор Белгородской области отметил, что проблем с топливом в регионе не будет.

Представители МЧС сообщили, что превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в районе появления огня на нефтебазе в Белгороде не обнаружено.