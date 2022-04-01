Поджигатель иномарки задержан в Шпаньково

По информации ivbg.ru, 31 марта около 19:00 в поселке Шпаньково Гатчинского района задержан 43-летний мужчина. Его подозревают в поджоге автомобиля 30 марта около 23:00 на улице Алексея Рыкунова.

Следствие полагает, что задержанный облил горючей жидкостью багажник Hyundai Solaris и поджег его. Пламя потушили проезжавшие мимо водители. Рядом найдена банка из-под краски.

Установлено, что задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи. Мотивы поступка выясняются.