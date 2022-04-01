Студент и его подельник задержаны за стрельбу по рабочему в Малых Колпанах

По информации ivbg.ru, 31 марта около 16:00 задержаны 17-летний и 18-летний жители села Никольское в Гатчинском районе. Их подозревают в разбойном нападении 30 марта на фасовщика комбикормового завода в Малых Колпанах.

Тогда двое неизвестных попытались отобрать у него деньги. Он не согласился с такой постановкой вопроса, после чего один из агрессоров несколько раз выстрелили в него из пневматического пистолета.

Один из задержанный учится в институте, изучает экономику и управление. Второй не работает и не учится. Оба уже имели проблемы с законом: студент за насилие к представителю власти, его подельник за попытку угнать автомобиль.