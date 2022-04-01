Большегрузам ограничили передвижение по трассам в Ленобласти

Региональные трассы Ленобласти закрыли на просушку до 30 апреля.

Теперь по всем региональным дорогам Ленобласти запрещено ездить машинам, у которых нагрузка на каждую ось превышает пять тонн, а по дорогам с гравийным и грунтовым покрытием — с нагрузкой на ось более трех тонн.

Отметим, что движение транспорта контролируют передвижные посты весового контроля. Штрафы на юридическое лицо могут составить до 400 тысяч рублей, а задержанные на весовом посту машины отравляются на спецстоянки.

Запрет не распространяется на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, вывоз бытовых отходов и другое.