Семьи погибших на Украине военных из Ленобласти дополнительно получат по 1,5 млн рублей

Семьям военнослужащих из Ленобласти, погибших во время спецоперации на Украине, выплатят по 1,5 млн рублей из резервного фонда Ленобласти.

Это будет дополнительная финансовая поддержка к федеральным выплатам в 12,4 млн рублей. Соответствующее распоряжение выдал глава региона Александр Дрозденко.

Первый зампред регионального правительства Роман Марков уже прорабатывает этот вопрос. Также на ближайшем заседании областные депутаты рассмотрят законопроект о дополнительных мерах социальной поддержки семьям погибших военнослужащих, пишет Telegram-канала «Пул 47«.

Во время спецоперации на Украине погибли шесть бойцов из Ленобласти — Дмитрий Федосеев, Матвей Вахитов, Юрий Савенков, Андрей Портусь, Павел Позанен, Сергей Солоев, и священнослужитель из Новой Ладоги.