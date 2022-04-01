Ленобласть заняла третье место в России по выращиванию форели

Сегодня в Ленобласти работают около полусотни рыбоводных хозяйств, а посадочным материалом их снабжает федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства в Ропше.

В 2021 году объем продукции в Ленобласти составил почти 13 тысяч тонн. Больше только в Мурманской области и в Республике Карелия. Просто эти регионы более холодные и больше подходят для лососевых пород рыб, сообщает ЛенТВ24.

«Мощности нашего предприятия хватает на то, чтобы произвести от полумиллиона до миллиона голов. Если возрастет потребность, мы при дополнительном финансировании способны выращивать и более крупные объемы», – рассказал начальник участка ФСГЦР филиала «Главрыбвод» Александр Мосеев.

Ранее стало известно, что Ленобласть вошла в пятерку ведущих производителей шампиньонов России.