Скончался легендарный футболист «Зенита» Валерий Золин

Чемпион СССР 1984 года Валерий Золин умер на 67-м году жизни после затяжной болезни.

Об этом 1 апреля стало известно порталу «Петербургский дневник«.

Руководитель футбольной школы «Зенит-84», в которой работал Золин в качестве тренера, сообщил, что легендарный футболист скончался от онкологии.

В последние годы жизни Валерий Золин тренировал детские и юношеские команды в школе «Зенит-84».

Валерий Золин родился в Ленинграде 3 января 1956 года. Занимался в футбольной школе «Зенит» под руководством Бориса Левина-Когана. Защитник дебютировал в «Зените» в 1975 году, выступал за «Динамо» из Кирова и Ставрополя, после чего в 1980 году вернулся в Петербург. В 1984 году стал в составе «Зенита» чемпионом СССР, проведя в общей сложности за этот клуб 43 матча.