YouTube блокируют? Минобрнауки просит вузы перенести свои материалы в VK и Rutube до 4 апреля

Минобрнауки разослало учебным заведениям письма, где говорится о необходимости «переезда» их контента на отечественные видеохостинги.

Об этом стало известно РИА Новости вечером, 1 апреля. Ведомство просит вузы перенести свои материалы из YouTube на российские сервисы до понедельника, 4 апреля.

Департамент координации информационной и просветительской деятельности министерства науки и высшего образования Российской Федерации сообщает о необходимости обеспечения переноса (дублирования) своего аудиовизуального контента с видеохостинга Youtube на российские платформы видеохостинга VK.Video и Rutube в срок до 4 апреля 2022 года, – говорится в тексте письма.

Может ли это быть связано с возможной блокировкой Youtube или частичным ограничением его работы, неизвестно.