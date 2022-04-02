Зеленский ушел от ответа на вопрос об ударе по нефтебазе в Белгороде

Президент Украины Владимир Зеленский не стал отвечать на вопрос ведущего Fox News о том, приказал ли он нанести удар по нефтебазе в Белгороде.

«Я не обсуждаю мои приказы в качестве главнокомандующего или главы государства. Есть вещи, которыми я делюсь только с военными, а они сообщают мне», — сказал он.

Утром 1 апреля на нефтебазе в Белгороде загорелись восемь резервуаров с топливом. По словам губернатора Белгородской области, причиной возгорания стал авиаудар, нанесенный с двух вертолетов Вооруженных сил Украины. Следственный комитет России начал проверку.

К вечеру 1 апреля МЧС России сообщило о ликвидации пожара.