Житель Рощино угнал автомобиль у знакомой и разбил его, в салоне был ребенок

Ранее ivbg.ru рассказывал, что ночью 31 марта в Рощино Выборгского района Ленобласти водитель на Peugeo наехал на снежный вал, автомобиль перевернулся.

Травмы получили водитель и 12-летняя пассажирка. Во время аварии ребенок сидел на заднем сидении и был пристегнут. Сегодня, 2 апреля, стали известны подробности ДТП.

Выяснилось, что 33-летним водитель попал в ДТП на угнанном автомобиле. Он зашел в квартиру знакомой, забрал ключи от красного Peugeot 308 и вместе с 11-летней дочерью женщины скрылся.

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Предварительно, мужчина был нетрезв. К тому же у него не было водительского удостоверения. Известно, что угонщик в прошлом привлекался к ответственности за кражи. Полиция решает вопрос об избрании ему меры пресечения.