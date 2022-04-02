Две медсестры из Всеволожского района награждены медалью Луки Крымского

Автор: Гузель Галимова
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Президент России подписал указ о награждении российских медиков. Среди них — две медработницы из Всеволожского района Ленобласти.

Так, медалью «Святого Луки Крымского» награждены медицинские сестры ‍Всеволожской клинической межрайонной больницы Ольга Костромина и Ульяна Семенистых, сообщили в пресс-службе районной администрации.

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Фото: vk.com/vsev_reg

Отметим, что медаль «Луки Крымского» вручается за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и профессионализм, проявленные при исполнении профессионального долга.

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