Две медсестры из Всеволожского района награждены медалью Луки Крымского

Президент России подписал указ о награждении российских медиков. Среди них — две медработницы из Всеволожского района Ленобласти.

Так, медалью «Святого Луки Крымского» награждены медицинские сестры ‍Всеволожской клинической межрайонной больницы Ольга Костромина и Ульяна Семенистых, сообщили в пресс-службе районной администрации.

Отметим, что медаль «Луки Крымского» вручается за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и профессионализм, проявленные при исполнении профессионального долга.