В Петербурге спасли кошку, выброшенную из окна в пакетах

В Петербурге волонтеры «Кошкиспаса» спасли кошку, которую завернули в два пакета и выбросили из окна.

Пакет зацепился за дерево, и кошка провела в плену на высоте около двух дней.

«Кошка была упакована в два пакета, ручки которых мы приняли сначала за ошейник. Ручки пакетов тесно охватывали шею кошки и были стянуты третьим пакетом так, что даже нам, не то, что кошке, развязать их без применения ножниц, не удалось. Кроме того, завязки были еще и на туловище», — рассказали волонтеры.

Фото: Кошкиспас

Спасательная операция заняла около 15 минут. Кошку освободили и накормили. Сейчас она находится в домашнем приюте «Друг навсегда», где ей оказывается необходимая помощь. Животное простыло на холоде.

Теперь кошке ищут новый дом. О ней отзываются как о ласковой и умной кошке.