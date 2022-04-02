Дом культуры в Пениках получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Комитет госстройнадзора выдал разрешение на ввод в эксплуатацию многофункционального дома культуры в Пениках Ломоносовского района Ленобласти.

Сейчас учреждение культуры готовят к открытию — ведется регистрация и передача объекта пользователю.

Дом культуры включает в себя универсальный зрительный зал на 200 мест, библиотеку и помещения для работы с детьми и молодежью. Для местных жителей будут доступны зал общей физической подготовки, кабинеты для кружков, конференц-зал с выходом на балкон и смотровую площадку с видом на Финский залив.

Общая стоимость строительства — 172,6 млн рублей. Финансирование осуществлялось за счёт средств областного и местного бюджетов.