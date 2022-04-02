В Петербург пьяный мужчина из окна бросил гранату на площадку с детьми

В Петербурге полиция задержала мужчину, который, будучи пьяным, бросил гранату на детскую площадку в Выборгском районе.

44-летний мужчина из окна своей квартире по улице Орбели бросил страйкбольную гранату на площадку, где находились дети. В итоге она взорвалась, но, к счастью, никто не пострадал.

О происшествии в полицию сообщили родители, которые в этот момент находились на площадке вместе с детьми.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Мужчину задержали, он был пьян, работы у него нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее задержанный был судим за драку и наркотики.