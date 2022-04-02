В Ленобласти задержан украинский неонацист

В Ленобласти на подходах к эстонской границе задержали беглого участника украинского нацбата «Азов» (запрещенный в РФ и признанный террористической организацией).

«Беженец» Мариуполя сбежал по гуманитарному коридору в Россию еще 22 марта. Через несколько дней украинец добрался до Петербурга, а дальше пытался сбежать в Эстонию, но попасть туда не смог — билеты не продали. В Ивангороде Ленобласти его задержали силовики. Об этом рассказал телеграм-канал «Тайны Ленинградского двора».

На допросе Поздняков рассказал, что в Мариуполе он более недели прожил в подвале, спасаясь от обстрелов. Также, по его словам, свое отношение к спецоперации по денацификации Украины он сформулировать не может, но желает скорейшего ее завершения победой РФ.

Он не стал отрицать, что у него есть друзья, которые состоят в нацбатах, в том числе, в «Азове» (запрещенный в РФ и признанный террористической организацией), при этом сам он не разделяет их убеждения, иначе не стал бы покидать территорию Украины.

А массу татуировок с нацистской символикой он объясняет тем, что «большая часть тематики татуировок — северные традиции, язычество славян, так уж совпало, что их я набил до появления всех этих организаций, нацкорпусов».

Фото: Online47

Как сообщают «Тайны Ленинградского двора», при изучении содержимого телефона Позднякова, в том числе с использованием определенных технических средств, силовики выяснили, что Поздняков действительно состоял в нацбате «Азов» (запрещенный в РФ и признанный террористической организацией) и проходил там боевую подготовку. Были выявлены и страницы в соцсетях, принадлежащие другим друзьям-фашистам Евгения Позднякова.

«С большой долей вероятности его отпустят. И он уйдет из России. И выстрелит <…> все-таки боевая подготовка имеется. И как нам кажется, допустить этого никак нельзя», — пишут в паблике.